Réunion sécrète à Touba: Macky Sall rencontre Aly Ngouille Ndiaye et le khalife général des mourides Le chef de l’Etat, Macky Sall a eu à rencontrer son ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye à Touba lors de l’inauguration de l’hôpital Cheikh Ahmadou Khadim.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

Malgré son départ du gouvernement, Aly Ngouille Ndiaye reste toujours un responsable de l’Alliance pour la république (Apr).



Ainsi, le président Macky Sall et le maire de la Commune de Linguère ont été tous reçus par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Et, les dessous de la rencontre entre Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et le saint-homme restent inconnus pour le moment.



