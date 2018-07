Réunion secrète au Palais sur l’affaire Khalifa Sall : le Conseil constitutionnel dément formellement Pape Alé Niang

Via un communiqué, le Conseil constitutionnel a démenti le journaliste Pape Alé Niang à propos d'une réunion au Palais au cours de laquelle, il avait été ourdi un plan pour liquider Khalifa Sall, le député et maire de Dakar.



« En décembre 2017, un chroniqueur politique a nommément cité le Président du Conseil constitutionnel parmi les participants à une réunion qui se serait tenue au Palais de la République. Cette rencontre aurait eu le dessein de planifier et d’organiser une procédure ayant pour finalité de poursuivre, détenir et condamner M. Khalifa Sall, député et maire de Dakar.



Toutes ces prétendues nouvelles ont été publiées sans aucun respect des règles de l’éthique et de la déontologie qui sont censées gouverner le travail des journalistes, dont le recoupement des informations avant leur publication, la nécessaire application de la règle de séparation des faits et des commentaires et l’indispensable observance de la règle relative à la polyphonie des sources. Le Conseil constitutionnel affirme solennellement que ni son Président ni aucun de ses autres membres n’ont pris part ni même n’ont été conviés à aucune des réunions évoquées par les uns et les autres, si tant est qu’elles se soient tenues », a clarifié le communiqué des membres du Conseil constitutionnel.



En plus de ce démenti sans citer le nom de Pape Alé Niang, le Conseil constitutionnel, a aussi précisé qu’il « s’évertue, en toutes circonstances, à rendre ses décisions avec toute l’indépendance nécessaire et dans le respect des lois qui le régissent et des règles d’éthique qu’il s’est librement fixées, en appelle à l’esprit de responsabilité et à la sagesse de chacun et de tous. »











Leral.net