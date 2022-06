Revalorisation des indemnités des enseignants : Des contractuels grognent

Il y a toujours de la grogne… Alors que le gouvernement soutient avoir satisfait les revendications des enseignants concernant la revalorisation du système -indemnitaire. Cela semble ne pas être le cas pour tous les membres de ce corps. Le Collectif des enseignants contractuels du Sénégal (Codecs) «remet en question les accords portant sur l’augmentation» de leur rémunération.



D’après le Codecs, «les annonces du gouvernement à la fin de cette semaine ne règlent aucune question pour les contractuels». Dans un document ledit collectif explique : «Le gouvernement prétend améliorer les conditions de vie des enseignants, mais nous estimons que c’est de la poudre aux yeux.» A en croire les enseignants contractuels, «lors de la rencontre du lundi 30 mai, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo avançait l’argument selon lequel, les calculs effectués lors des négociations comportaient des erreurs, qu’il reconnaît et compte rectifier».



Ainsi, ils exigent «du gouvernement, qui avait maintenu le flou sur le tableau servant de référentiel, les paiements sans délai, des reliquats des salaires du mois de mai 2022 pour les Pc qui devraient percevoir le minima indiqué sur le tableau des accords». Puisque, soulignent-ils, «les Pc sont assimilés à leur corps d’accueil». Dans ce cadre, le collectif exige «une émission spéciale à l’image des autres, du différentiel entre le minima et les 30 000 F Cfa reçus comme augmentation, comme indiqué dans une rubrique sur les bulletins de salaire».



D’après Le Quotidien, ces enseignants demandent «l’alignement de l’indemnité de logement des contractuels au même titre que les fonctionnaires, la mise en examen automatique pour l’obtention du Cap après 09 mois de fonction pour les Mc, la suppression du corps des décisionnaires et la réparation des préjudices causés sur leur carrière».



Dans la même dynamique, le Collectif des enseignants contractuels souhaite «la titularisation automatique des Pc recrutés avec Bts, Bac + 2 ou licence juste après la formation diplômante, la limitation de la durée de la contractualisation à deux (02) ans au ¬maximum, la formation diplômante, juste après deux (02) ans de contractualisation, la mise en place sans délai des structures pour la formation diplômante des corps émergents tels que agents santé, couture, élevage, mécanique, développement local, gestion, informatique, froid-climatisation…».