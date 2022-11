Revalorisation salariale: Aliou Cissé va émarger désormais à 30 millions F CFA La revalorisation salariale d’Aliou Cissé était annoncée par le quotidien sportif Record, arguant que le sélectionneur national passera de 15 à 25 millions. Le ministre des Sports s’était fendu d’un retentissant démenti. Aujourd'hui, Yankhoba Diatara a non seulement revalorisé le salaire du coach des Lions mais il a ajouté 5 briques de plus. Cissé émargera désormais à 30 millions FCFA, net d’impôts.

Aliou Cissé et Me augustin Senghor se sont rencontrés le mercredi 2 novembre dernier pour discuter de fond en comble sur les détails contractuels. Et, le président de la FSF a, par la suite, rencontré le ministre des Sports, Yankhoba Diatara, et son homologue de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow, par ailleurs deuxième vice-président de la FSF.



La rencontre a lieu mardi dernier. Finalement, la faîtière du foot a accepté de verser 15 millions FCFA à Aliou Cissé, en guise de fonds spécial en sus des 15 millions FCFA mensuels que lui verse l’État du Sénégal.





C’est ce jeudi matin que les différentes parties doivent se retrouver, en principe, dans les locaux du ministère des Sports, pour parapher ce nouveau bail.

