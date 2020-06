Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Réveillons-nous": dans une tribune poignante, Omar Sy dénonce les violences policières Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 20:43 | | 0 commentaire(s)| Il est l'une des personnalités préférées des Français, l'acteur Omar Sy sort du silence pour s'exprimer sur le brûlant sujet des violences policières.

Après la mort de Georgle Floyd Outre-Atlantique, suite à son interpellation violente, de nombreuses personnalités se sont engagées à travers le monde pour dénoncer les violences policières et le racisme.

Sur les réseaux sociaux, personnalités et anonymes ont massivement participé au [mouvement #BlackOutTuesday]url:https://www.ohmymag.com/societe/george-floyd-qu-est-ce-que-le-blackouttuesday-on-vous-eclaire_art135938.html .

Des manifestations ont été organisées en [hommage à George Floyd]url:https://www.ohmymag.com/george-floyd/mon-papa-a-change-le-monde-cette-video-de-fille-george-floyd-bouleverse-le-monde-entier_art135984.html . L'acteur Omar Sy a participé à l'une d'elle, aux États-Unis, et été interpellé par les forces de l'ordre.

L'acteur, généralement très discret, s'engage après la mort de [George Floyd]url:https://www.ohmymag.com/societe/mort-de-george-floyd-un-nouveau-challenge-morbide-scandalise-la-toile_art135969.html pour dénoncer les violences policières. Si l'affaire - depuis requalifiée en meurtre - s'est déroulée aux États-Unis, Omar Sy en profite également pour revenir sur [l'affaire Adama Traoré]url:https://www.ohmymag.com/people/camelia-jordana-entame-un-hymne-symbolique-en-hommage-a-george-floyd-et-adama-traore-video_art135963.html .

Omar Sy dénonce les violences policières, aux États-Unis comme en France et ailleurs, dans une tribune baptisée "Réveillons-nous", publiée dans L'Obs.

Réveillons-nous. George Floyd, alias « Big Floyd », un Afro-Américain âgé de 46 ans, père de deux enfants, est allé s’acheter le 25 mai un paquet de cigarettes à Minneapolis. Avec un billet de 20 dollars, que l’épicier a pris pour un faux. A terre, le cou écrasé dans le bitume par le genou d’un policier, étouffé, asphyxié, George Floyd est mort. Pour rien. Un élan d’indignation, naturel et évident, a saisi les foules aux quatre coins du monde. J’ai marché pour George Floyd aux Etats-Unis. Le nom de George Floyd en charriait bien d’autres en écho dans ma tête. Celui d’Adama Traoré, en France. Un parallèle qu'il poursuit dans le reste de sa tribune, retrouvez d'autres extraits dans notre vidéo.

Un engagement fort et poignant, qui soulève des questions et réclame des mesures concrètes. Cet "appel au changement" sera-t-il entendu ? Affaire à suivre.





Accueil Envoyer à un ami Partager