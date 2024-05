Révélation d'un scandale au sein de la Chambre de Commerce de Dakar : Détails d'une enquête complexe (Rapport OFNAC 2023) Dans une affaire troublante révélée par Monsieur Papa Seckou Sokhna Cissé, Adjoint au chef du Département Appui aux Entreprises et Relations Internationales (DAERI) de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), des allégations de délivrance frauduleuse d'un "Carnet ATA" ont été portées à l'attention de l'Office national de Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) le 30 août 2019. Selon les déclarations de Monsieur Cissé, le Secrétaire général de la CCIAD aurait octroyé frauduleusement ce carnet à une entreprise, en dépit de conditions réglementaires non remplies.



Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024

Une Affaire de Délivrance Frauduleuse de Carnet ATA Mise en Lumière La plainte initiale soulevait des préoccupations sérieuses quant à l'intégrité des procédures au sein de la CCIAD. En réponse, des investigations approfondies ont été menées, impliquant l'audition de plusieurs parties prenantes, notamment le personnel de la CCIAD et des représentants de l'entreprise concernée.



Malheureusement, le Secrétaire général mis en cause est décédé avant de pouvoir être entendu par les enquêteurs, laissant derrière lui des questions sans réponse. Néanmoins, d'autres éléments ont été découverts lors de l'enquête, notamment une deuxième plainte déposée par Monsieur Cissé, le 12 janvier 2021, mettant en lumière des pressions et des représailles exercées à son encontre.



Les réquisitions de l'OFNAC adressées à la Direction générale des Douanes sont restées sans réponse, malgré les demandes répétées d'expertise sur les pratiques liées au Carnet ATA. Malgré ces défis, les enquêteurs ont examiné attentivement les procédures et les réglementations en vigueur, concluant que la délivrance du Carnet ATA en question, était conforme aux exigences légales.



Suite à une analyse minutieuse des faits, l'Assemblée des membres de l'OFNAC, a décidé à l'unanimité, de classer l'affaire sans suite. Cependant, cette affaire soulève des questions plus larges sur la transparence et la gouvernance au sein des institutions commerciales du Sénégal, mettant en lumière la nécessité d'une surveillance continue et d'une réforme des pratiques administratives, pour garantir l'intégrité et l'équité dans le processus de délivrance des documents commerciaux.



Dans une enquête complexe sur la délivrance présumée frauduleuse d'un Carnet ATA par la CCIAD, l'OFNAC a examiné attentivement les allégations et les preuves présentées. Malgré l'absence de coopération des autorités douanières, les enquêteurs ont conclu que les procédures de délivrance du Carnet ATA étaient conformes aux réglementations en vigueur.



Toutefois, cette affaire souligne l'importance de maintenir une vigilance constante sur les pratiques administratives et de garantir la transparence et l'équité dans le processus de délivrance des documents commerciaux. Alors que l'OFNAC classe l'affaire sans suite, elle appelle à une réflexion plus large sur la gouvernance et l'intégrité au sein des institutions commerciales du Sénégal, afin de prévenir toute forme de fraude ou de corruption à l'avenir.

