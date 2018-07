Révélation de Dethié Fall: « Une directive a été donnée par une haute autorité de l’Apr pour que tous ses partisans signent les listes des candidats de l’opposition

Les potentiels candidats de l’opposition à la présidentielle de 2019 sont avertis, ils devront redoubler de vigilance s’ils ne veulent pas être recalés à la course pour le palais. En effet, un haut responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a donné des directives à ses sympathisants pour signer toutes les listes des candidats de l’opposition en ce qui concerne le parrainage. C’est en tout cas ce que révèle le député Dethié Fall. « Une directive a été donnée par une haute autorité de l’Apr pour que tous ses partisans signent sur les listes des candidats de l’opposition. Et vous savez la conséquence de cette directive. Cela résulte de la gestion machiavélique du régime actuel (…), a-t-il alerté.



Poursuivant, le rewmiste en a profité pour jeter une pierre dans le jardin du chef de l’Etat. Devant un parterre de plusieurs dizaines de cadres de leur formation politique, Dethié Fall a assuré que le prénom et le nom de Macky Sall « peuvent aujourd’hui se résumer en incompétence chronique. Il faut donc inverser la tendance et mettre le Sénégal sur les rails du développement », soutient-il. Et d’avertir : « c’est à nous de nous organiser pour le dégager en toute sérénité de la tête du pays et élire au soir du 24 février 2019 le candidat Idrissa Seck ».















Les Echos