Révélation de El Hadji Barra Thiam, Directeur du Meeting international de Dakar : « Cette année, le meeting a obtenu le statut de Silver »

Le meeting international de la Ville de Dakar, qui a été repris par l'équipe du Colonel Sara Oualy. depuis trois ans, avec le statut de Bronze, est passé cette année en meeting Silver (Argent). La révélation a été faite par le Directeur du meeting.



'' Notre meeting a franchi un nouveau palier. Car, au moment de la reprise, notre objectif est que d'ici deux à trois ans, ce meeting puisse accéder au meeting Silver. Et nous allons poursuivre les efforts pour avoir le label Gold (Or) d'ici deux voire trois ans encore. Le fait d'avoir un tel statut va permettre aux athlètes, de demander à venir pour y participer '', a expliqué le Directeur du meeting.



Pour cette édition 2024, plus d'une centaine d'athlètes sont attendus sur la piste de l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. '' Nous avons plus 150 athlètes de 17 nationalités, en provenance de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques, d'un peu partout dans la diaspora '', a laissé entendre l'officier de l'administration des Douanes, El Hadji Barra Thiam.



‘ "Au-delà de l'aspect sportif et financier, le meeting international de la Ville de Dakar est aussi une occasion pour les athlètes étrangers, de faire du tourisme et découvrir notre charmant pays. Ce qui est aussi bénéfique en termes économiques pour le secteur hôtelier "', a fait noter le Directeur du meeting.



'' En l’espace de trois ans, le Meeting international de Dakar est redevenu l’un des plus grands événements sportifs du continent africain. Cet honneur et cette chance, nous avons su les saisir à la Fédération sénégalaise d’athlétisme, pour faire de ce meeting un événement extraordinaire. Donc, c’est aussi une chance pour le développement du sport dans notre pays. Il doit être l’occasion de valoriser et développer la pratique de l’athlétisme '', a-t-il souligné.



El Hadji Barra Thiam n’a pas manqué de souligner la nécessité pour les fédéraux, de choisir une bonne date et faire un très bon meeting avec des têtes d'affiche comme Louis François Mendy, Saly Sarr, Cheikh Tidiane Diouf et autres, sans compter les athlètes étrangers, pour relever le plateau...



‘’ La Fédération sénégalaise d'athlétisme s’engage à faire de cette organisation, un label, afin de vendre la destination du Sénégal. Donc, il nous revient de bien nous organiser, avec une bonne planification, afin de réaliser d'excellentes choses pour que Dakar retrouve son label Diamond League World Athletics ’’, a soutenu le Directeur du meeting, El Hadji Barra Thiam, qui n'a pas manqué de lancer un appel aux populations.



'' Nous lançons un appel aux populations de Diamniadio, Sangalkam, Keur Ndiaye Lô, Bargny, Sébikhotane, à venir massivement. Cette compétition peut transmettre aux jeunes de ces localités, l’envie de pratiquer ce sport magnifique et de rejoindre un club ou une école fédérale ’’, a ainsi indiqué le premier Vice-président de la Fédération sénégalaise, qui compte beaucoup sur le soutien de la presse, pour véhiculer l’information mais aussi susciter l’engouement auprès des populations et des partenaires.