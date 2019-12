Révélation de Me Wade: « Senghor m’avait proposé le poste de vice-président, il voulait que je lui succède » L’ancien chef de l’Etat a révélé que lors d’un dîner de gala organisé par Rotary Club de la Seine Saint-Denis. « Senghor fit une révélation. En vérité, dit-il, je voulais que ce soit Wade qui me succède, mais il est allé créer son parti (PDS), et a déjoué tous mes plans ». L’ex président du Sénégal l’a dit, hier, alors qu’il était parti présenter ses condoléances après le décès de Mme Colette Senghor.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

« Senghor m’avait proposé le poste de vice-président et intermédiaire choisi était Mansour Kama, président de la CNES. Notre premier rendez-vous fut à Paris, à l’hôtel Terminus de Saint-Lazare ». Avant de préciser que les premières négociations avaient commencé à Dakar, dans une maison à la Sicap, face à Soumbédioune. En mars 1978, il était convenu que Wade soit installé au poste de vice-président de la République du Sénégal, mais le projet n’avait pas eu de suite. Il traîna et perdit dans les sables de la politique. Les conditions du départ de Senghor sont moins simples qu'il ne le dit et je reviendrai sur cette question dans mes mémoires », a encore confié l’ex chef de l’Etat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos