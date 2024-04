Révélation de Pierre Goudiaby Atépa: «Le Président a fait arrêter toutes les constructions sur le littoral»

C’était l’une des doléances des populations et des activistes en particulier. Les constructions presque sauvages le long du littoral, privant les Sénégalais de plages et de loisirs. Pierre Goudiaby Atépa, l’un des fervents défenseurs du littoral, a fait une révélation hier. «Sonko avait promis qu’une fois au pouvoir il allait raser toutes les constructions sur la Corniche ouest de Dakar. On ne peut pas tout raser c’est clair. Mais au moins, ils (le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement) ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la Corniche depuis avant-hier (vendredi), et je m’en réjouis personnellement», a dit l’architecte à l’émission Point de vue de la Rts, rapporte Seneweb. «Tout est stoppé. Sauf les travaux d’aménagement entamés par l’État pour le public. Ça, c’est différent», a-t-il ajouté.



Bes Bi