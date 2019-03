Révélation par l’IGE de paiement indu de bourses à 25 000 étudiants : le Directeur des bourses dément Le Directeur des bourses Lansana Koné a démenti l’information selon laquelle, l’Inspection Générale d’Etat, dans le cadre d’un audit, avait révélé le paiement de bourses indues à 25 000 étudiants, soit un gap de 10 milliards.

Rappelant les faits, le Directeur des bourses, indique dans un communiqué, que dans une interview accordée au quotidien Le Soleil, que « les nouveaux textes édictés en matière d’attribution et de renouvellement, ont permis d’assainir la situation des allocations et d’économiser 10 milliards de francs CFA correspondant au paiement indu à 25 OOO non ayants-droit qui figuraient dans le fichier de la Direction des bourses, antérieurement à la grande réforme de 2014 », rappelant que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, avait d’ailleurs déposé une plainte contre X dans ce dossier.



Toutefois, poursuit le Directeur des bourses, « mes propos ont été déformés par une certaine presse en ligne, soutenant que « cette situation avait été révélée par un audit de l’Inspection Générale d’Etat (IGE), consécutif à la mort de notre regretté étudiant Fallou Sène".



Le Directeur des bourses précise que ces informations sont « inexactes et infondées et rappelle par la même occasion, que l’audit mené par l’IGE en 2018, qui avait pour objet d’apporter un éclairage sur les lenteurs survenues dans le paiement des bourses, avait totalement blanchi la Direction des bourses ».

