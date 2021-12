Révélations: Moustapha Niasse et Mamadou Diop Decroix cités parmi les bénéficiaires du "Tong-tong" de Alpha Condé Renversé le 5 septembre dernier par un coup d’État militaire, Alpha Condé traînait la réputation d'être un Président très généreux. Le journaliste de "Jeune Afrique", François Soudan, a fait de graves révélations sur les personnalités qui ont bénéficié des largesses d’Alpha Condé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 07:01 | | 0 commentaire(s)|

Parmi "les «frères» que "ce panafricain dans l’âme" a aidés ou dont il a facilité les affaires", François Soudan cite aussi des personnalités sénégalaises, comme "Moustapha Niasse et Mamadou Diop Decroix", qui l’ont abandonné dans sa traversée du désert.



François Soudan cite François Hollande, " qui a tant de fois invité à l’Élysée le camarade Alpha, et échangé avec lui tant de messages familiers ".

Il accuse également Nicolas Sarkozy, " intermédiaire zélé dans le dossier Benny Steinmetz, lobbyiste d’affaires multicartes, dont le dernier séjour à Conakry remonte au 6 août dernier, à peine un mois avant le coup d’État ".



Il y a Bernard Kouchner, " ami de jeunesse, familier de Conakry, ministre reconverti dans le business et contractant de l’hôpital qui porte son nom dans le quartier de Coronthie ".



Le Président guinéen déchu a été transféré dans la résidence de son épouse, Djénè Kaba, située dans le quartier de Dixinn Landréah, dans la proche banlieue de Conakry.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook