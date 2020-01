Révélations : Ndèye Coura Niang, les 25 millions de Ndèye Nogaye Badiane, la Mercedes Mercedes GLe 350 et sa garde-à-vue à la Dic On en sait un peu plus sur l’affaire qui oppose Ndèye Coura Niang à Ndèye Nogaye Badiane , toutes deux agents à la Direction générale des impôts et domaines. Qu’elles ont d’ailleurs quitté après avoir été mutées par le Directeur général de la boîte, Bassirou Samba Niasse.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2020 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

Comme l’ont rapporté nos confrères du quotidien « Le Témoin », Ndèye Nogaye Badiane voulait acquérir une Mercedes GLe 350 "année 2016", provenant du Canada. Elle s’en ouvre à Ndèye Coura Niang qui a fait ses études au pays de Justin Trudeau. Parce qu’elle croyait que sa collègue pouvait lui trouver la bonne personne pour acheter ce type de véhicules avec comme montant 24,6 millions, sans compter les taxes et frais de transport évalués à hauteur de 2 millions. Elle lui remet la rondelette somme de 25 millions de francs pour la transaction.



Ndèye Nogaye Badiane ne reverra ni son argent, ni le véhicule en question.



Les relations se détériorent entre les deux dames qui selon les sources de Leral, se livrent à de violentes disputes chaque fois qu’elles se rencontrent dans leur lieu de travail. Saisi de l’affaire, le Directeur général des Impôts et Domaines Bassirou Samba Niasse les avait convoqueés pour tenter de trouver une solution avant que l'affaire ne s’ébruite sur la place publique.



Lors de cette réunion, Ndèye Coura Niang s’était engagée à rembourser sa collègue. Elle lui avait proposé 200.000 francs par mois pendant 10 ans. Naturellement, la proposition avait été rejetée par Ndèye Nogaye Badiane.



Et l’affaire a fini par atterrir devant la justice lorsque Ndèye Nogaye Badiane avait porté plainte contre sa collègue. Les choses s’accélèrent puisque, d’après les informations de Leral, Ndèye Coura Niang avait été interpellée par la Division des investigations criminelles (Dic) et placée en garde-à- vue. Elle a passé quatre jours en détention avant d’être libérée. Devant les limiers, elle a pris l’engagement ferme de rembourser très rapidement sa collègue, en donnant comme garanti son véhicule, une Mercedes GLe 350. Ce véhicule qu’elle a acquis à 30 millions de francs, selon ses dires, est présentement garé devant la Dic.



Toujours est-il que le Directeur général des Impôts et domaines, Bassirou Samba Niasse a décidé de séparer les deux dames pour éviter les affrontements chaque fois qu'elles se rencontrent, après l'échec de sa tentative de médiation. Aux dernières nouvelles, il a tout simplement muté l’une à l’agence de Pikine Guédiawaye et l’autre, à celle de Rufisque.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos