Révélations d’Aïda Mbodj: ce que dit le Sms intercepté par un des avocats de Sonko…

Aïda Mbodj, choisie par Ousmane Sonko pour le défendre devant la commission ad hoc, pense toujours que l’affaire Adji sarr - Ousmane Sonko n’est qu’un simple complot. Invitée du grand jury de la Rfm de ce dimanche, elle a même évoqué un certain Sms qui étayerai cette thèse du complot.



«A un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Parce que, imaginez-vous, que l’un des avocats de Sonko a reçu un sms. On pourrait même dire que Dieu est avc Ousmane Sonko.



Parce que le sms qui avait planifié la stratégie qu’on avait élaboré contre Ousmane sonko a bel et bien dit ‘‘Dsk on va le trainer dans la boue mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays’’.



On a eu ce Sms qu’on a voulu envoyer à quelqu’un et on s’est trompé pour l’envoyer à l’avocat de Sonko.»



