Révélations de Aby Ndour sur l’architecte: Pierre Atépa demande à son avocat de porter plainte

La chanteuse Aby Ndour a révélé dans une vidéo postée sur sa page Facebook, qu’elle était victime d’un chantage sexuel de la part de l'architecte Pierre Goudiaby Atépa. Selon Buzzsenegal, ces propos seront démentis par l'architecte qui pense « qu'elle n'est point intelligente du tout car, elle doit savoir que tous les appels seront retracés ».



Pierre Goudiaby Atépa estime, en toute responsabilité, qu'il ne prendrait pas « plaisir à répondre à toutes les accusations non fondées de la chanteuse ».

Par contre, il va « lui offrir 4 miroirs » et n'oubliera pas de nous confier qu'il va porter plainte contre elle, via son avocat, pour qu'elle aille répondre de ses diverses accusations...



