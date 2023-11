Révélations de Cheikh Thioro Mbacké : « Ousmane Sonko a été transféré au Cap Manuel… » iGFM - Ousmane Sonko n’est plus à l’hôpital Principal, ni à la prison de Sébikhotane. Il serait transféré à la prison du Cap Manuel. C’est en tout cas ce qu’a annoncé, ce mardi, le député Cheikh Thioro Mbacké.



«Le président Ousmane Sonko est transféré au Cap manuel hier, sans prévenir son médecin, le chef de la réanimation de principal», a annoncé le responsable de Pastef, parti que les autorités disent avoir dissout.



Nos tentatives pour joindre les conseils du leader des patriotes n’ont, pour l’instant, pas abouti. Mais, l'information a été confirmée par El Malick Ndiaye :



"Oui le président Ousmane Sonko a été transféré au Cap Manuel. Mais qu’ils sachent que Cité Keur Gorgui, Sebikotane, Hopital Principal, Cap Manuel, quel que soit son lieu de détention le résultat est le même : le président Ousmane Sonko reste un candidat favori à l’élection présidentielle arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques", a indiqué leresponsable de la communication des "patriotes".





Il ajoute qu'aujourd'hui, le président et le secrétaire général (Bassirou Diomaye Faye) du plus grand parti de l’opposition et tous les deux candidats à la présidentielle de 2024 "sont arbitrairement séquestrés dans la même prison par le régime de Macky Sall."



