Révélations de Youssou Touré : l’audience de 00h30 au palais avec Me Wade… Le tonitruant syndicaliste y est allé de quelques révélations dans une large interview accordée au journal "Les Echos". Se sentant placardisé à l’Apr et dans l’appareil d’Etat, Youssou Touré a effectué une nouvelle sortie au vitriol.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut qu’on pense à Massamba, à Mademba, à Youssou Touré et d’autres qui ont dit niet à Me Wade », a-t-il déclaré. Et de poursuivre, « on m’a appelé au palais à 00h30, il y avait Babacar Mbaye Ngaraf, Babacar Gaye, Khaly Seck est encore là, Zakaria Diaw est encore là…Le président Wade qui est très généreux, m’a demandé de venir adhérer (au Pds) et de prendre en charge les enseignants du Pds. Il y avait une enveloppe de 70 millions, plus un papier pour un terrain…J’ai décliné », a soutenu Youssou Touré.



Qui poursuit, « pourtant quand je déclinais l’offre, on m’avait sorti de la maison où j’étais en location, parce que je n’arrivais plus à payer ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos