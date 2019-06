Révélations de la BBC: Le Président Aziz de la Mauritanie prend la défense des Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 09:20 | | 1 commentaire(s)|

Le Président Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie s’invite dans le débat sur l’affaire Pétro-Tim dans laquelle Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, est accusé de corruption. Interrogé en conférence de presse sur les révélations de la BBC relatives à un deal de 10 milliards de dollars entre Bp et Timis Corporation, le chef de l’Etat de la Mauritanie a fait savoir que « ces accusations sont du n’importe quoi ».



« Les montants avancés sont faux. BP n’aura même pas 10 milliards de dollars en exploitant les blocs. Donc, comment peut-elle donner ces royalties à Timis ? C’est faux et archi-faux. Les Sénégalais doivent savoir la vérité, car tout cela est politique parce que Macky Sall a gagné de manière transparente l’élection présidentielle du 24 février. C’est franchement du n’importe quoi ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos