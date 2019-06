Révélations de la BBC:« l’Etat du Sénégal a commis des manquements… », selon Seydi Gassama « Si l’on se fie à la BBC, l’Etat du Sénégal a commis des manquements ». C’est qu’a déclaré le Directeur Exécutif d’Amnesty au Sénégal dans "L’Observateur", suite aux révélations de la chaîne sur le pétrole et le gaz au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019

Pour Seydi Gassama, « le problème, ce n’est pas Aliou Sall en tant que tel, mais la manière dont l’Etat du Sénégal a géré les contrats pétroliers », invitant « l’Etat à assumer ses responsabilités ».



A la question de savoir si Aliou Sall doit démissionner, Seydi Gassama estime qu’il appartient au frère du Président, d’apprécier la situation et de « tirer les conséquences de ces accusations portées contre lui ».

