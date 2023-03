Révélations du Procureur : Mamadou Diémé, ce membre du MFDC et ses projets d’attaques Toujours dans la cadre de son point de presse tenu ce mardi, le Procureur général de la région de Dakar, Ibrahima Bakhoum, s’est s'exprimé sur les arrestations d’un présumé "commando" qui appartiendrait au parti Pastef. Le cas de Mamadou Diémé, ancien membre du MFDC et ses projets d’attaques ont été exposés aux journalistes.

Mamadou Diémé, membre du MFDC, a été arrêté la semaine dernière parce que selon le procureur, il voulait planifier des manifestations violentes. Au cours de l’enquête, il aurait reconnu son rôle dans les attaques du MFDC à Bignona, son rôle dans la manifestation des Tenghori. Fouiner dans son téléphone a été d’un grand apport aux journalistes



Et c’est grâce à un Groupe Whatsapp qu(il organisait les manifestations, avec des érections de barrage sur les voies. Plusieurs informations ont été tirées de son téléphone.



Dans son présumé plan, il y a aussi des prévisions d’attaques et de manifestations lors du procès d'Ousmane Sonko, avec comme cibles des personnalités des milieux judiciaires, politiques, religieux et même journalistiques.



Selon toujours le Procureur général de la région de Dakar, Ibrahima Bakhoum, de nombreux éléments ont permis des arrestations par les FDS, avec des approches sélectives.



Il est aussi revenu sur le cas des élèves arrêtés, des mineurs justiciables et les décisions prises en fonction des cas, non sans revenir sur l’usage de tous les moyens, dans les missions dévolues, pour préserver les moyens et les biens des personnes, mais aussi faire respecter la loi afin de garantir la quiétude et la paix publique.



