Révélations sur l'évasion des détenus à Sandaga Des détenus qui ont bénéficié d'un retour de parquet se sont échappés à hauteur du marché Sandaga de la voiture pénitentiaire qui les transportait vers le commissariat du Port. L'Observateur, qui dévoile les dessous de cette évasion digne d'un scénario hollywoodien, renseigne que les prisonniers n'étaient pas menottés lors de leur transfèrement.

Si un évadé a été rattrapé, deux fugitifs ont réussi à s'échapper. Il s'agit de Moussa Ndao et Cheikh Tidiane Mboup. Ces deux fugitifs sont présentés comme très dangereux.



Les détenus, au nombre de quatre, sont membres d'un gang d'agresseurs qui écumaient les localités de Sacré-Cœur, Keur Massar ou encore Rufisque cambriolant maisons et magasins.



Selon une source proche de l'enquête, six (6) personnes sont impliquées dans cette affaire. Parmi eux, deux receleurs et un délinquant notoire recherché par le parquet de Thiès.





