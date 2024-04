Révélations troublantes sur les 5 milliards de faux billets saisis à Goudomp

Le poste des Douanes de Tanaff, région de Kolda, a intercepté des devises en billets noirs d’une contrevaleur de 5 milliards FCfa.



48 heures après la saisie record de cocaïne réalisée à Kidira (région de Tambacounda), le poste des Douanes de Tanaff, Subdivision de Kolda, région douanière du Sud, a opéré une saisie de billets noirs en coupures de dollars, d’euros et de francs Cfa d’une contrevaleur totale de 5 milliards de francs Cfa. On en sait davantage sur le profil des faussaires.



Selon "SourceA", repris par "Senenews", l’un des mis en cause s’est présenté comme un étranger, alors qu’l ne l’est pas du tout. En réalité, trois Sénégalais sont concernés et non deux. Il y a un Bissau-Guinéen. Les faussaires ont été arrêtés dans une auberge, laquelle emploie 50 personnes, alors qu’elle ne reçoit que 10 personnes.



Ce qui laisse croire que ses propriétaires pourraient être impliqués dans l’affaire des 5 milliards FCfa en faux billets saisis. Autre fait troublant : la somme détenue par l’auberge dans son compte, est très dérisoire pour payer les 50 employés.



Ainsi les enquêteurs pensent que l’auberge pourrait être une société écran qui blanchit des capitaux. En effet, il pourrait y avoir d’autres arrestations.