Review - Dudu fait des vidéos, premier youtubeur sénégalais à avoir atteint 1 million d’abonnés sur Instagram

ça y est, c’est officiel, et c’est fait. Dudu fait des Vidéos vient de franchir le cap des 1 million de followers sur Instagram. C’est une première dans l’histoire du web sénégalais. Le Youtubeur vient ainsi de franchir une étape importante de sa carrière digitale.



Depuis une semaine, Dudu fait des vidéos a posté des photos et vidéos sur le réseau social le plus prisé au Sénégal, incitant ses fans à atteindre le sommet. Aujourd’hui, le jeune humoriste peut se dire qu’il a atteint son objectif. Très populaire sur les réseaux sociaux, Dudu a commencé à s’intéresser au web il y a seulement quelques années.





A travers des vidéos publiées sur Facebook et Youtube il a su conquérir le coeur des Sénégalais. Par la suite, avec l’explosion d’Instagram au Sénégal, il en a profité pour se faire un nom . Il a même osé organiser des Show Man au Grand Théâtre avec svp… Guichet fermé.

Aujourd’hui, grâce à son talent, il devient le jeune le plus populaire sur instagram. A ce stade de sa carrière, on peut dire que les portes de la grande réussite sont ouvertes à lui.



Désormais, il fera encore plus les choux gras des marques et des Influenceurs. Un nouveau métier devenu très viral sur la toile sénégalaise. Dudu fait des vidéos, c’est un compte Facebook certifié, un compte Instagram certifié et une chaîne Youtube qui fait des millions de vues, une aubaine pour les marques.





