Révision du code électoral soumise aux députés : la loi passe avec 109 voix pour et 14 contre Le Sénégal entre dans l’ère du parrainage. Le projet de loi N°21/2018 portant révision du Code électoral, a été adopté hier par les députés. 109 sur les 123 qui étaient présents, ont voté le projet, contre 14 (de l’opposition et des non-inscrits).

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juin 2018 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall, qui avait clairement indiqué sa volonté de se départir de la pléthore de listes pour les élections à venir, est arrivé à ses fins.



Hier, 109 des 1123 députés qui étaient présents à l’Assemblée nationale, ont voté le projet de loi qui portait sur la révision du Code électoral. Hier, une grande majorité des députés de l’opposition était absente. Il n’y avait ni Cheikh Bamba Dièye, ni Mamadou Diop Decroix, Ousmane Sonko, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, Toussaint Manga…



Seuls Me Madické Niang, Mamadou Lamine Diallo, Woré Sarr, Marie Sow Ndiaye, Moustapha Guirassy, Cheikh Mbacké Bara Dolli, Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolli et Aida Mbodji, étaient de la partie. Et même s'ils ont essayé tant bien que mal de contrer le projet, ils n’ont pas été suivis. Leurs inquiétudes n’ont pas été prises en compte par la majorité, qui a voté sans sourciller le projet.













Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook