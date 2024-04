Revoir sa gestion, des investissements adéquats, au lieu de verser dans des polémiques inutiles et stériles : Le Forum civil recadre Ahmed Aïdara Pour le coordonnateur du Forum civil à Guédiawaye, Michel Mendy, Ahmed Aïdara doit revoir plutôt sa gestion, en ayant un regard sur son assiette fiscale en vue de faire des investissements adéquats avec une inclusion des populations et un suivi de ses projets, au lieu de verser dans des polémiques inutiles et stériles.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

« L’As » qui relaie ces propo,s informe que l’actuel maire de la Ville de Guédiawaye Ahmed Aidara, est dans le collimateur de la section locale du Forum civil, suite au dernier rapport du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), classant sa collectivité territoriale en dernière position.

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook