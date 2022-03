Révolution dans le transfert d'argent : Le groupe EDK lance "Kpay" avec zéro franc de transfert et de retrait Fondé en 2009 , le groupe EDK connu dans la distribution et la vente de pétrole et du gaz vient de lancer ce mardi 8 mars 2022 sa plateforme de transfert d’argent. Son nouveau "bébé" s'appelle "Kpay".

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 19:09

Selon nos confrères de « exclusif.net », avec zéro frais de retrait et de transfert, ce produit va certainement bouleverser le marché contrôlé par des sociétés étrangères. Le Directeur général de "Kpay", El Hadji Malick Gueye et son équipe ont présenté le produit cet après à la presse.





Le lancement officiel de "Kapay" est programmé pour le 21 mars 2022.



