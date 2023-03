Revue de la mise en œuvre du Pse en 2022 : Le Bos/Pse magnifie les résultats et identifie des défis à relever

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2023 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

« Cette revue annuelle vise à faire un point de situation exhaustif sur l’état de mise en œuvre des projets et réformes phares du Pse en 2022, mais également à offrir un cadre d’échanges sur des problématiques clés en lien avec la mise en œuvre des actions prioritaires des politiques publiques », a indiqué le directeur général adjoint du Bos à l’ouverture de la rencontre.



Pour Djiby Diagne, les résultats de la mise en œuvre du Pse sont satisfaisants du fait des acquis notés dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’artisanat, du tourisme, de l’énergie, de l’éducation etc.



Les présentations faites dans le cadre de cette revue annuelle des projets du Pse ont permis de relever une hausse de 5% de la production de céréales en 2022 par rapport à la campagne précédente soit 3 millions 663 mille 690 tonnes dont 1 million 409 mille 120 tonnes de riz ; 1 million 097 mille 033 tonnes de mil et 785 mille 750 tonnes de maïs.



Dans le secteur horticole, 420 mille tonnes d’oignon et 140 mille 500 tonnes de pomme de terre ont été produites au moment où le secteur de l’élevage a connu l’importation de 1200 génisses gestantes à haut potentiel laitier subventionnées par l’Etat du Sénégal à hauteur de 50%.



Dans le même sillage, la mise en œuvre du Pse a permis la construction et la mise en service de 05 centres de développement artisanal, la réception des deux premiers incubateurs micro-touristiques sur les sites de Thiès et Zinguinchor ; mais la mise en place d’un fonds d’impulsion pour le micro-tourisme.



Dans le secteur minier, l’année 2022 a vu la création d’une direction dédiée à l’Exploitation minière artisanale et à petite échelle (Emape), la production de 14,96 tonnes d’or, de plus 94 mille tonnes de zircon (au-delà de la cible de 90 mille tonnes/an). En 2022, le Bos/Pse relève également la production de 2,4 millions de tonnes de phosphate et la structuration réussie du projet Hub minier régional à travers un Lab.



Il a été souligné aussi la mise en exploitation, en 2022, des travaux des hôpitaux régionaux de Sédhiou, Kaffrine, Kédougou et Touba pour un total de 750 lits, la mise en place de l’Agence de réglementation pharmaceutique (Arp) entre autres. L’inauguration du campus social et pédagogique de l’université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis ainsi que la réception des travaux de réhabilitation de l’aéroport de Cap Skiring ont été effectuées en 2022.



Quatre Zones économiques spécialisées (Zes) ont été installées pour un investissement global de 56 milliards de francs Cfa dans les zones de Diamniadio, Dias, Sandiara et Bargny-Sendou. Le nombre d’emplois attendus à terme dans les quatre Zes installées tourne autour de 21000.



Dans le but d’engendrer plus d’impact dans la mise en œuvre des projets de l’Etat, le Dga du Bos souligne l’importance de l’engagement du secteur privé. « Il faut qu’il ait davantage l’implication du secteur privé national », parce que, dit-il, sans un secteur privé fort aucune ambition d’émergence n’est possible.



Les experts du Bos/Pse ont relevé des défis à relever dans la perspective d’optimiser les impacts des projets et réformes du Plan Sénégal émergent (Pse). Parmi les défis identifiés figurent, entre autres, les retards notés dans la mise en œuvre des réformes, la mobilisation des ressources financières, l’environnement international, la gouvernance des réformes et projets et enfin la problématique liée au foncier.



Bassirou MBAYE







Source : Le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (Bos/Pse) a entamé ce 21 mars, pour deux jours, la revue annuelle de la mise en œuvre des projets et réformes inscrits dans le référentiel de politique socio-économique du Sénégal adopté en 2014.Source : https://www.lejecos.com/Revue-de-la-mise-en-oeuvre...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook