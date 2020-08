Revue économique et monétaire : La Bceao lance un appel à contribution pour le numéro spécial

Selon la Bceao, ce numéro spécial sera consacré aux analyses théoriques et empiriques de l’impact de la pandémie de la Covid 19, la pertinence des mesures de politiques monétaire et budgétaire et les perspectives de long terme.



En particulier, les contributions devraient permettre d'apporter des réponses, entre autres, aux questions ci-après. Quel est l'impact macroéconomique de la pandémie sur l'endettement public et la capacité de résilience des économies de l’Union ?



Quelles politiques monétaire et budgétaire mettre en œuvre ? L’autre question, c’est quel est l'impact de la crise sanitaire sur le secteur financier et monétaire de l'Union ? Par quels mécanismes la crise a-t-elle affecté les banques et les Sfd ainsi que le financement de l'activité économique ?



Comment modéliser la propagation ou l'effet de contagion de la crise sanitaire aux autres secteurs des économies de l’Union ?, ou encore, quelles politiques de relance à long terme pour pallier les conséquences de la pandémie et quelles orientations nouvelles pour améliorer les performances des économies de l’Union ?



Toutefois, précise la Bceao, les articles traitant de toute autre problématique liée à l'analyse de l'impact de la Covid-19 sur les économies de l'Union seront également pris en considération.



Elle souligne que les articles soumis dans le cadre du présent appel à contributions feront l’objet d’un numéro spécial de la Revue économique et monétaire de la Bceao à paraître en décembre 2020, s'ils reçoivent un avis favorable pour publication au terme de leur évaluation par le Comité scientifique de la Revue. La date limite de soumission des manuscrits est fixée au 30 novembre 2020.

