Rewmi : Qui de Déthié Fall ou de Lamine Bâ est le numéro 2 ?

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 08:20

L’ancien Premier ministre a la réputation d’être un homme de clan. Autant lui être proche que d’avoir des responsabilités dans son parti. Des responsables de Rewmi sous l’anonymat ont câblé «L’As» pour s’indigner et surtout pour poser la question suivante : Qui de Déthié, vice-président ou de Lamine Bâ, secrétaire général de Rewmi, est le numéro 2 de la formation orange ? En tout cas, si le Sg et le président sont les deux premiers responsables des formations politiques, à Rewmi, Déthié Fall semble être de fait le second d’Idrissa Seck. Et Yankhoba Diattara, le numéro 3. La preuve par la rencontre des rewmistes à Thiès le week-end dernier en l’absence d’Idrissa Seck. C’est encore Déthié qui était aux manettes. En somme, pour les détracteurs d’Idrissa Seck, dans son parti, pour être coté, il ne sert à rien d’avoir des responsabilités ou d’être représentatif, il suffit juste d’être dans ses bonnes grâces.



