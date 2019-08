Rewmi d’Idrissa Seck vole à la rescousse des blessés d’un accident, un geste noble Le parti politique Rewmi de Idrissa Seck, a fait un geste noble à saluer. Nous savons tous que les routes du Sénégal sont en train de multiplier leurs victimes et les hôpitaux continuent d’accueillir des cas très critiques.

Lundi 26 Août 2019

Les blessés de l’accident de Badiouré devaient donner 300 mille francs cfa à l’hôpital pour les frais et médicaments. Rewmi réagit et fait plus que ce qui est demandé. Le parti d’Idy a remis des médicament d’une valeur de 3 millions.

