Rewmi en deuil : décès accidentel de Oumar Fall, un proche de Idrissa Seck

Oumar Fall dit Tout Doux, est un garde rapproché d’Idrissa Seck, le leader de Rewmi, ex président du Conseil économique social et environnemental du Sénégal.



Selon la nouvelle qui nous est parvenue tard dans la soirée, il a rendu l'âme suite à un accident.



A sa famille, ses parents et proches, le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme. Par la Grâce de DIEU, que le paradis soit sa nouvelle demeure…