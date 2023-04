Rewmi lance une révision nationale de ses textes

Lors de la rencontre de son Secrétariat national ce samedi à Dakar, Rewmi a décidé d’effectuer une révision générale de ses textes. Le texte sanctionnant cette rencontre indique que le président Idrissa Seck a, sur proposition du « frère » Docteur Abdoulaye Ndoye, secrétaire national chargé de la Santé et coordonnateur départemental du Parti à Saint-Louis, et du « frère » Ousmane Diaïté, secrétaire national chargé des structures et coordonnateur départemental du parti à Sédhiou, marqué son accord pour un projet de révision générale des textes de Rewmi et leur a adjoint Maîtres Ali all et Ndèye Fatou Ndiaye dans la conception dudit projet, renseigne "Le Témoin".



En outre, dans le cadre de la réorganisation du mouvement des enseignants du supérieur, le président Idrissa Seck a nommé à sa tête le professeur Mamadou Sidibé, ancien doyen de la Faculté des sciences et techniques, coordonnateur de l’Université Souleymane Niang de Matam et responsable du parti à Grand-Yoff. Il sera assisté dans sa mission par les professeurs Mbacké Diagne et Yankhoba Seydi. Le président Idrissa Seck a instruit le secrétaire général, Matar Sèye, de veiller à mettre à jour les cotisations de Rewmi auprès de l’Internationale libérale, en étroite collaboration avec les « frères » Lamine Bâ, Yankhoba Seydi et François Calixte Sagna, ainsi qu’à la participation du parti aux programmes de formation, surtout ceux dédiés aux jeunes et aux femmes. Il l’a également instruit de renforcer, en étroite collaboration avec Lamine Bâ, Yankhoba Seydi et François Calixte Sagna, le partenariat avec la fondation Friedrich Naumann du Parti Libéral Allemand.