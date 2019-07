Rewmi: le colonel Kébé manifeste son amertume

Le colonel Abdourahim Kébé a donné les raisons du gel de ses activités au sein de Rewmi. Le désormais ex-responsable rewmiste à Saint-Louis, ne partage pas la même démarche avec Idrissa Seck. En effet, lors de la marche du mouvement «Aar Li Nu Bokk» de Saint-Louis, l’officier à la retraite a décrié le fonctionnement de la formation orange qui se morfond actuellement, dans une profonde léthargie dans la vieille ville.



Le colonel Kébé n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour déverser son amertume.

A l’en croire, un parti d’opposition doit s’opposer et ne pas rester à faire comme si rien n’était. Il veut un vrai parti d’opposition qui s’oppose, car l’opposition doit s’opposer et le gouvernement, gouverner. «Mais, on ne peut pas être de l’opposition et rester là à faire comme si rien de n’était. C’est inadmissible et inexplicable», tranche-t-il, en regrettant que des responsables du parti restent sans aucune information sur ce qui se passe.



En tout cas, M. Kébé demeure toujours membre de l’opposition pour défendre les intérêts des populations. Il ne pense pas rejoindre un jour la mouvance présidentielle.

