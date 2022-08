Riad Kawar sur les inondations: "C'est la faute de l'homme, pas de la nature ! Arrêtez de vous prendre pour des Dieux" Riad Kawar, cet écolo qui s'illustre sur les réseaux sociaux en annonçant la météo et traitant sur tout ce qui est environnement, a fait un post qui doit faire réfléchir. A l'en croire, tous ces problèmes d'inondations sont la faute de l'homme qui ne se soucie que de lui, mais pas de la nature.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022

Je ne serai jamais contre la pluie... La terre a son moyen de fonctionnement qui nous permet de vivre.



Aux humains d'arrêter de se prendre pour des dieux à la place de Dieu, d'arrêter de construire dans des zones inondables, d'arrêter de tout bétonner, d'arrêter de déboiser.



Aussi d'arrêter de s'entasser dans une ville en construisant sur le moindre mètre carré disponible, d'arrêter de jeter par terre et obstruer les canaux et réseaux d'évacuation des eaux.



L'eau a de moins en moins de passages naturels. La situation actuelle est la faute de l'homme, pas de la nature !



Il a déjà plu à Dakar plus que cela dans le passé, et ce n'était pas aussi grave! Fuir la réalité, ce n'est que reporter l'échéance des conséquences en les aggravant.

