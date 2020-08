Richard Toll: 3 personnes portées disparues après le chavirement d’une pirogue Trois (3) personnes sont portées disparues suite à un naufrage survenu ce matin dans la localité de Richard Toll. Selon RFM, il s’agit d’une pirogue avec, à bord, cinq personnes et quelques biens, qui a chaviré. Le bilan actuel fait état de 2 rescapés et 3 personnes portées disparues. Nos confrères informent également que, les recherches se poursuivent sur le lieu du drame.

