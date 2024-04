Richard-Toll / Avec l'accompagnement de l'équipe municipale : Une femme donne naissance à quatre enfants Le secteur sanitaire connaît encore une fois une nouveauté, avec cette femme du nom de Fatou Binetou Bâ, âgée de 20 ans, qui a donné naissance à quatre enfants, dont trois filles et un garçon. D'après les nouvelles, tous ses enfants se portent à merveille et sont saints et saufs. Une avancée considérable dans le secteur sanitaire, réaffirmant la volonté et l'expertise de ces braves médecins, avec la volonté divine, concernant cette césarienne réussie à l'hôpital de la ville sucrière de Richard-Toll.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2024 à 01:23 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir constaté que la dame portait quatre enfants, il a fallu des soins intensifs et une suivi, pour parvenir à ce miracle, avec toute un dispositif mis en place pour l'accompagner, afin d'éviter des complications liées à la santé de la mère et celle des enfants.



Avec quatre enfants dont trois filles et un garçon, cette habitante de Ndombo, a eu à bénéficier de l'accompagnement de la Mairie de Richard-Toll, dirigée par Amadou Mame Diop, qui a dépêché une délégation conduite par l'honorable députée Ndèye Diop, par ailleurs, première adjointe au Maire et composée entre autres, d'Astou Guèye, Awa Pouye, Binta Diop, Bocar Diallo et du président de la commission Jeunesse Iba Guèye Mbaye, Ifra Bâ, Capo, sans oublier le professeur Alioune Badara Ndiongue, le directeur de Cabinet du maire Libasse Bâ, Aissatou Sow, Fatou Fadéra et l'ensemble de l'équipe municipale.



Prenant la parole, la première adjointe a tout d'abord remercié le Bon Dieu, avant de revenir sur cette phase douloureuse de la césarienne qu'à subie la femme aux quatre nouveau-nés, saluant la bravoure de cette dernière et priant pour les enfants.



'' Nous sommes venus au nom du maire Amadou Mame Diop, qui nous a instruits de venir nous enquérir de la situation de cette femme qui a donné naissance à quatre enfants, mais également, d'apporter tout le soutien de la mairie afin d'accompagner la maman et de prier pour une santé de fer des enfants ", a-t-elle déclaré à l'issue de cette visite.



Elle promet d'accompagner la femme et les enfants, en concertation avec les autorités sanitaires chargés de la prise en charge de la santé de cette femme. L'équipe municipale fera également de son mieux, pour accompagner la dame à en croire M. Mbaye, l'un des alliés du maire Amadou Mame Diop, par ailleurs président de l'Assemblée nationale.



Les autorités assurent que la mère du nom de Fatou Binetou Bâ, âgée de 20 ans et les enfants se portent bien et se trouvent actuellement à la crèche de la ville sucrière.













Adama Sall (Saint-Louis)

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook