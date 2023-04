Richard-Toll: Un accident à hauteur de Collona fait 1 mort et 13 blessés, dont 6 graves

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Un accident s’est produit à hauteur de Collona. Et, c'est une voiture de la société de laiterie Dolima qui s'est renversée après l'éclatement d'un de ses pneus. Le bilan fait état d’un (1) mort et 13 blessés, dont 6 graves.



Les blessés ont été évacués à l'Hôpital de Richard-Toll.

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook