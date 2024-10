Riches échanges entre le Ministre des Infrastructures et les chauffeurs de taxi : vers un partenariat prometteur Hier, vendredi 4 octobre, le Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, Monsieur Malick Ndiaye, a reçu en audience Monsieur Malick Sow, président du GIE And Jappo Liguey Dieum Kanam, un regroupement composé de près de 200 chauffeurs de taxi basés à Yeumbeul Bene Barack. Selon le communiqué reçu, cette rencontre s'inscrit dans la volonté du ministère de renforcer la collaboration avec les acteurs du secteur du transport.

Lors de son intervention, le Ministre a salué l'initiative des chauffeurs qui, à travers leur association, cherchent à mieux faire entendre leurs revendications. "Cette démarche s'aligne parfaitement avec notre politique de fédérer les transporteurs pour des échanges constructifs", a affirmé Monsieur Ndiaye, encourageant le groupement dans sa dynamique.



Au-delà des félicitations, le Ministre des Infrastructures a pris l'engagement de soutenir les transporteurs dans la réalisation de leurs projets. Il a notamment évoqué la question cruciale du renouvellement du parc automobile, promettant l'accompagnement de l'État.



Cependant, il a précisé que cette modernisation devra avant tout être impulsée par les transporteurs eux-mêmes, avec l'appui des autorités compétentes.



Dans un geste d'ouverture, Monsieur Ndiaye a également annoncé que les chauffeurs de taxi seraient dorénavant invités aux rencontres organisées avec les différents acteurs du secteur des transports.



Il les a, par ailleurs, conviés à participer aux États généraux des Transports, prévus courant octobre, une plateforme d'échanges dédiée à l'amélioration des conditions dans ce secteur stratégique.



Cette rencontre symbolise un tournant dans les relations entre les autorités publiques et les transporteurs privés, augurant un partenariat renforcé pour une meilleure organisation du secteur du transport en commun.



