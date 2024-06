Rigueurs de la forte canicule : Les stocks de glacières s’écoulent rapidement, au marché de Mbour

Avec la chaleur qui bat son plein, avoir de l’eau fraîche devient une nécessité. De ce fait, tous les moyens sont bons pour disposer de glace, afin de se rafraîchir. Très pratiques pour la conservation de la glace, les glacières sont ainsi très sollicitées par les populations, surtout celles villageoises. Ce dont d’ailleurs se réjouissent les vendeurs de ces récipients, qui enregistrent des ventes en quantité industrielle !



Gérant d’une boutique sise au marché de Grand Mbour, Serigne Saliou Sall, ne cache pas sa joie grâce aux importantes recettes qu’il tire, en ce moment, de la vente de glacières. « Les gens achètent surtout de la vaisselle. Les thermos, les verres et les glacières ne traînent pas », a-t-il confié.



« Pour l’instant, il ne reste que quelques-unes. Les gens les ont toutes achetées », lance-t-il. Poursuivant dans cette lancée, il a laissé entendre « qu’il vendait plus de 20 glacières par jour ces derniers temps et même, pendant mois de ramadan. Ça a vraiment marché ».



Coûtant entre deux mille (2 000) et vingt-cinq mille (25 000) FCfa, les prix dépendent des formats, mais de l’avis de Serigne Saliou Sall, les clients ont jeté leur dévolu sur les petits formats, qui s’échangent entre deux mille (2 000) et quatre mille cinq cent (4 500) FCfa. « Dieu merci, les affaires vont bien. Le ramadan est une période de baraka pour nous », avance le marchand.



Non loin de là, Khadim Kanté qui tient le même commerce, abonde dans le même sens. Selon ce dernier, son stock de glacières n’a pas fait cinq jours entre ses mains. « Je n’en ai plus, j’ai vendu toute la quantité que j’avais. Les glacières sont une marchandise qui se liquide en peu de jours », fait savoir le jeune Khadim Kanté.