Rihanna, reine de l'auto-dérision pour son anniversaire

Mercredi 21 Février 2018

Le 20 février, Rihanna soufflait ses 30 bougies. A quelques heures de son anniversaire, la chanteuse a troqué ses tenues de créateur pour un look plus casual et très drôle.