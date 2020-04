Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte Covid 19- Abdoul Ly, DG de l’ARTP : L’Ingénieur en Génie Électrique, ARTP généreux donateur, contribue à hauteur de 117 millions de FCfa ( Artp ) Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020 à 07:21 | | 0 commentaire(s)| Abdoul Ly, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est un Ingénieur en Génie Électrique (Électronique, électrotechnique, automatisme et Informatique. Ayant une expérience professionnelle bilingue (Anglais-Français), le successeur d’Abdou Karim Sall à la tête de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes connaît très les métiers de Télécoms et des Tics. En généreux donateur, Abdoul Ly a offert un montant de 117 millions de FCfa pour la riposte contre le Covid 19. Portrait…

La générosité des hommes apparaît davantage dans des situations de crise. Le Sénégal, frappé par une entrée fracassante d’un virus mortel, appelé Covid 19, traverse une pente raide. Pour sortir de cette situation cauchemardesque, le Chef d’Etat a fait appel à des bonnes volontés et, à une parfaite citoyenneté pour apporter la riposte à la dimension de l’attaque du virus. Manifestement, ayant un cœur d’or, Abdoul Ly, Ingénieur en Génie Électrique, Directeur de l’ARTP n’a pas perdu du temps pour mettre à la disposition du pays, un montant de 300 millions de FCfa.



Le généreux donateur est une tête bien faite. Le successeur d’Abdou Karim Sall a décroché un Bac +5, Ingénieur en Génie Electrique (Electronique, Electrotechnique, Automatisme, Informatique). Sa double compétence managériale et technique, découvre-t-on, lui a permis d’évoluer de manière rapide vers des postes de direction. Abdoul Ly, très perspicace avec une finesse d’esprit et une capacité d’analyse, Abdoul Ly avait en charge de la réorganisation et développement de l’activité́ Ouest Africaine des groupes multinationaux du secteur des technologies de l’information et de la communication, comme ABM et CFAO Technologies (filiale du Groupe Français PPR).



L’ex responsable d’ABM Technologies et Président du Conseil d’Administration de Saytu SA, une entreprise, orientée dans les métiers de cybersécurité est considéré d’expert hors pair dans le domaine des technologies. L’homme, s’appuyant sur ses équipes a, aux termes de ses expériences dans ces groupes, développé une stratégie régionale de croissance. ABM Technologie, implantée aujourd’hui, au Sénégal, en Guinée et au Mali dispose d’un portefeuille client un peu partout en Afrique Subsaharienne.



Ce manager avait conduit avec main de maître, une délégation à la 17ème réunion annuelle du Réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL), tenue à Bucarest, en Roumanie, du 23 au 24 octobre 2019. Et, à cette occasion, Abdoul Ly a été élu Vice-président du Comité de coordination du Réseau francophone de la régulation des télécommunications.



Membre de la Convergence de Cadres Républicains (CCR), Abdoul Ly, un fidèle parmi les fidèles est un cadre engagé auprès de Macky Sall. Responsable APR de la commune de Bokidiawé, natif de Doumga Ouro Alpha, département de Matam, évolue politiquement dans son environnement naturel.



A retenir que le DG de l’ARTP après avoir obtenu un diplôme de Formation Post DUT de Maintenance en Micro-informatique (Université du Bénin Lomé, Togo), a décroché en 1993 son diplôme d’Ingénieur Technologue (ENSUT – Dakar, Sénégal. Très active dans le social auprès des populations de son village, Abdoul Ly est décrit comme étant quelqu’un de très discret qui n’a jamais ménagé ses moyens pour soutenir Macky Sall.



Militant de l’émergence sénégalaise, son véhicule avait même, fait des tonneaux lors de la dernière tournée économique du Chef de l’Etat, Macky Sall dans la région de Matam. Avec son engagement indéfectible, Abdoul, ayant comme sacerdoce une envie de mieux faire, considère que la jeunesse représente l’espoir et l’avenir d’un pays.



L’appel du Président de la République, M. Macky SALL, dans le cadre de l’effort de guerre contre le Coronavirus n’est pas entré dans l’oreille d’un sourd du côté de l’ARTP.



L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes a, en effet, remis une contribution de 117 millions de francs CFA au "Force Covid-19".



Cette somme est répartie comme suit : cent (100) millions au nom de l’Institution proprement dite, dix (10) millions représentant la contribution de la Coopérative de l’Autorite de Régulation, cinq (5) millions comme la participation de l'Amicale des Cadres et enfin deux (2) millions au nom de l’Amicale des Femmes de l’ARTP.



La cérémonie de remise des chèques a eu lieu, ce jeudi 09 avril 2020, entre le Ministre de l'Économie et des Finances, M. Abdoulaye Daouda DIALLO et le Directeur général de l’ARTP, M. Abdoul LY, au siège du Ministère des finances.







Au-delà de cette modeste contribution financière, "l’ARTP avait auparavant réuni l’ensemble des opérateurs de télécommunications au Sénégal pour une contribution technique en cette période très propice à la promotion du télétravail", renseigne son Directeur général.





Aussi, des commissions ont-elles également été mises en place comme celle devant se pencher sur la recherche d’outils technologiques efficaces pour un éventuel traçage des malades du Coronavirus.



Toutes ces commissions sont composées des trois opérateurs traditionnels de téléphonie au Sénégal et d’autres bonnes volontés du secteur national du numérique.



Elles sont toutefois placées sous la supervision du Ministère des Télécommunications et de l'Economie Numérique en collaboration, bien sûr, avec le Département en charge de la Santé.







Le Directeur général de l’ARTP en a profité pour féliciter le Président de la République pour les fortes mesures sociales qu'il a prises pour soulager notamment les souffrances des populations démunies en cette période de crise liée au Covid-19.



