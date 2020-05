Riposte Covid 19/ Distribution des vivres : Le Ministre Mansour Faye encore dans la transparence du processus Le Ministre du Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, Monsieur Mansour Faye a procédé jeudi dernier, au lancement de la treizième étape des activités de distribution des vivres, destinés aux populations vulnérables et impactées par la pandémie de la covid 19 dans les régions. Pour la région de saint Louis qui a abrité cette activité, 65 134 ménages sont concernés. 43% de ces ménages sont dans le département de Podor. Donc, une part assez importante de populations bénéficiaires de l'appui alimentaire.

L’appui des vivres de l’aide alimentaire, découvre-t-on, découle d'une initiative du Chef de l'Etat pour faire pour faire face à la pandémie du covid-19. Ainsi, le Président de la République a mis en place le fond force covid 19, doté d'un fond de mille milliards dans sa composante programme de résilience économique et sociale avec la sous composante, appui alimentaire, dotée d'un budget de 69 milliards, destiné à un million de ménages soit, 8 à 10 millions de sénégalais, touchées directement.



Cette cible sera étendue à cent mille autres ménages. Cela permettra d'arriver à un million cent mille ménages et d'intégrer les bénéficiaires des cartes d'égalités des chances ne figurant pas dans le RNU. Mais aussi, les ménages bénéficiaires de Bourses de sécurité familiale ne figurant pas dans le RNU et les neufs villages de recasement social.



Sur la transparence, ayant prévalu tout le long du processus, les ménages qui vont recevoir l'appui alimentaire ont été choisis dans les règles de l'art et en toute transparence. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y'a eu un excellent travail d'abord, autour de l'administration territoriale avec la mise en place d'un comité régional de pilotage, de validation et de contrôle, piloté par le gouverneur, accompagné des commandants de zones et de légion, au niveau départemental autour des préfets et, au niveau des arrondissements autour des sous-préfets avec les commandants de brigade et de compagnie et les commissariats. Mais également, toute l'administration territoriale non seulement, pour un processus transparent, mais diligent.



Pour preuve de la transparence, le ministre peut se targuer d'avoir un RNU qui va passer de 588.045 ménages avec des erreurs d'exclusion de plus de 10% à un RNU d'environ 1 millions de ménages avec des erreurs d'exclusion de moins de 5% à la fin de l'opération.



Toujours pour veiller à la transparence un numéro vert (12 22) a été rendu public pour recueillir les réclamations. Sur ce point, il n’y a pratiquement pas de réclamations, le processus a été clair et transparent. A ce jour environ une cinquantaine de réclamations ont été recueillies sur tout le territoire national.



Mieux, 5 000 vérificateurs ont été désignés à l'échelle du territoire national par le ministère. Leur rôle n'est que de vérifier si la liste des ménages sélectionnés dans les quartiers et villages a été produite par le comité ou le conseil de quartier ou de village, sous la présidence du délégué de quartier ou du chef de village, vérifier s'il n'y a pas de doublons entre les ménages inscrits dans le RNU et ceux, issus du ciblage communautaire, vérifier la conformité des listes par rapport au quota alloué par le maire aux différents quartiers ou villages de sa commune et, en fin vérifier la composition du kit et aider à l'organisation et, à leur distribution vers les ménages vulnérables potentiels bénéficiaires.



Rôle des élus locaux dans le processus



Les maires des 553 communes du Sénégal ont joué un rôle profondément important pour la réussite de ce processus de ciblage en intégrant toutes les parties prenantes jeunes, société civile, Imam, curés et autres notabilités, capables de participer à un processus de transparence



Pour la région de Saint-Louis, le riz est au complet et les autres denrées vont suivre dans les meilleurs délais. Le ministre a lancé un appel aux gouverneurs pour que les opérations d'éclatement soient déclenchées dès à présent pour permettre aux populations de pouvoir disposer de leurs kits alimentaires.



La distribution a démarré dans les régions, dont Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Matam, Kolda et Ziguinchor. Et, il reste maintenant aux autres régions de démarrer une fois leurs kits au complet.





