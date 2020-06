Riposte Covid 19 : L’ITFC décaisse 8 millions d’euros environ 5, 2 milliards Fcfa pour le secteur privé sénégalais

L'Internationale Islamique du Financement du Commerce (ITFC) a décaissé une somme de 8 millions d'euros soit environ 5,2 milliards Fcfa en soutient au plan Covid 19 du Sénégal.

Cette organisation, membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), lit-on, a approuvé ce financement au profit de la Banque Islamique du Sénégal (BIS) et visant à soutenir les opérations de financement du commerce du secteur privé sénégalais.



Dans un communiqué reçu à Leral, l’ITFC précise que ce soutient a été orienté en faveur du secteur privé. Ce, afin de permettre au Sénégal de continuer à contribuer à l'inclusion économique.



M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC, a souligné l'importance du financement, en déclarant : « Ce Mourabaha est une intervention nécessaire dans ces conditions mondiales extraordinairement difficiles et va soutenir les efforts de la BIS et du gouvernement pour assurer la disponibilité de produits de base dont la population sénégalaise a tant besoin. Il vise également à soutenir les entreprises privées qui sont les plus grands employeurs dans le pays. »



