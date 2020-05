Riposte Covid-19: Le HCDS motive ses membres pour la relance de l’économie Le Haut conseil du dialogue social (HCDS), en collaboration avec le Bureau international du travail (BIT), a échangé en visioconférence avec ses membres sur les mandants tripartites face à la Covid-19. L’initiative, consistant à partager et échanger avec ses membres sur les défis auxquels fait face le monde du travail, rentre dans le cadre des contributions et perspectives vers la relance de l’économie.

Le Haut conseil du dialogue social (HCDS) que dirige Innocence Ntap Ndiaye ne déroge pas à la règle, concernant la riposte à la Covid-19. Après la mise en place du programme de résilience économique et sociale (Pres) et la formulation d’un plan de relance progressive de l’économie nationale, le Dialogue social a décidé de renforcer et de consolider à court terme, les bases d’un consensus productif et durable entre les mandants tripartites, et à moyen terme, d’identifier les axes de réforme, mis en exergue par la Covid-19. Ces axes, constate-t-on, sont liés notamment à la préservation de la santé des travailleurs, à la réactualisation des relations de travail en lien avec la digitalisation et, à la formalisation des unités de l’économie informelle.



C’est ainsi qu’une visioconférence, axée sur le thème : « Les mandants tripartites face à la Covid-19 : Contribution et perspectives vers la relance de l’économie » est organisée pour partager avec ses membres, une plateforme virtuelle d’échanges autour des défis, auxquels fait face le monde du travail.



Ainsi, il a été constaté que ladite initiative permet aux membres du HCDS d’avoir non seulement une meilleure connaissance des initiatives nationales de riposte contre la pandémie Covid-19 et d’identifier les meilleures pistes de relance de l’économie, ainsi que les rôles du dialogue social dans ce contexte. Mais aussi, de partager avec les membres sur les initiatives développées par les mandants tripartites dans le cadre de la sensibilisation et du diagnostic sur les impacts de la pandémie de Covid-19.



D’après le Haut Conseil, il s’agit de partager avec les membres, les mesures prises par les mandants tripartites pour, d’une part, pallier les pertes d’emplois et la réduction des revenus des travailleurs et, d’autre part, accompagner et appuyer les entreprises afin de faire face à la crise et relancer l’économie. Ces objectifs consistent par ailleurs à identifier les axes et les modalités de prise en charge de certains défis mis en relief par la Covid-19 et portant sur l’amélioration du dispositif de prévention des risques au niveau des entreprises par un meilleur fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité au travail, en passant par la réactualisation des dispositions en matière de chômage technique, jusqu’à l’encadrement juridique du recours au télétravail et l’accélération du processus de formalisation des unités de l’économie informelle.



Ainsi, des recommandations pouvant contribuer à la bonne exécution du plan de résilience économique et social, ont été formulées. Ce qui permettra en outre, d’identifier les axes de réforme de la législation sociale et les initiatives technologiques innovantes à développer que la pandémie a permis de mettre en relief.





