Riposte contre le Covid-19 / Kédougou: Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Justice, offre 20 millions de FCfa à sa localité Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, en charge des Droits humains et de la Bonne gouvernance, a offert 20 millions de FCfa à la région de Kédougou. Ladite contribution, destinée à la lutte contre le Covid-19, est constituée d’un lot de 5000 gels, de 4000 masques, 100 cartons de Javel et de 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons d’huile de 20 litres. Le responsable de l’Alliance pour la République à Kédougou, a exhorté les sociétés minières à investir davantage dans la zone, pour soutenir les autochtones.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Avril 2020 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Covid-19 mobilise davantage les fils de différentes localités du pays. Certains, refusant de croiser les bras, ont casqué fort pour voler au secours des populations de leurs localités.



Mamadou Saliou Sall, natif de Kédougou, s’est illustré de forte et belle manière, en offrant à sa localité un montant de 20 millions de FCfa. Ledit montant a servi à l’achat d’un lot de 5 000 gels, 4000 masques, 100 cartons de Javel, 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons d’huile de 20 litres. « Certes aujourd’hui, il y a la prévention. Mais, il faut regarder l’impact négatif de cette pandémie à l’égard de la société. Cette pandémie a des conséquences sanitaires et économiques. C’est pourquoi j’ai apporté des denrées alimentaires, notamment, 7 tonnes de riz, 4 tonnes de sucre et 30 bidons d’huile de 20 litres. Tout cela constitue un total de 20 millions de FCfa », a expliqué le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Justice, Garde des sceaux, en charge des Droits humains et de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow.



Le responsable de l’Alliance pour la République a décidé en tant fils de cette localité, à apporter sa contribution pour toute la région (Kédougou, Salémata et Saraya). « Ce don est ma contribution à titre personnel. Mais, l’Etat du Sénégal a décidé de dégager une enveloppe de 1000 milliards de FCfa pour soutenir les ménages et les entreprises qui, aujourd’hui, sont pourvoyeuses d’emploi. Sur ces 1000 milliards de FCfa, 69 milliards de FCfa ont été dégagés pour les familles démunies. Ce montant va impacter 10 millions de personnes, soit 1 million de ménages », précise-t-il.



Ainsi, il reste d’avis que le Président de la République, Macky Sall est à saluer pour ce geste. Puisque, insiste-t-il, depuis le début de l’épidémie, il a consacré tous ses efforts pour la satisfaction de l’intérêt général. « Aujourd’hui, on est vraiment satisfait de sa posture et du comportement des populations. Nous avons vu que les populations sont en train de faire des efforts pour respecter le couvre-feu », a relevé Mamadou Saliou Sow.



Les sociétés minières appelées à soutenir davantage Kédougou



Le chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance au Ministère de la Justice a appelé les sociétés minières à faire davantage des efforts pour soutenir les populations de la région de Kédougou, dans la lutte contre le Covid-19. D’après lui, c’est aujourd’hui, que la population de Kédougou a beaucoup plus besoin de ces sociétés minières. Et il peine à comprendre que ces sociétés qui brassent des milliards de FCfa de profits, donnent des contributions de l’ordre de 20 millions de FCfa.



« Je dirais que c’est bien. Mais elles peuvent faire mieux. Ce serait acceptable si, c’était un Directeur qui donnait à titre personnel, 20 millions. Mais, pour une société, on attend beaucoup plus d’elle. Je pense à titre personnel, que l’Etat ne devrait même pas intervenir à Kédougou. Puisque, sans l’apport de l’Etat, les sociétés minières implantées à elles seules, devraient pouvoir prendre complètement en charge la région de Kédougou. Je n’ai pas pour intention de faire du syndicalisme. Mais, je leur demande tout simplement de faire des efforts. Elles peuvent mieux faire, et elles n’ont qu’à le faire », exhorte-t-il.



Sous ce registre le Gouverneur de la région de Kédougou, Saer Ndao a considéré que l’aide du Ministre est une nécessité. Elle sera d’une très grande utilité dans la lutte contre le Covid-19. « Pas plus tard qu’hier, on était en train de cogiter pour trouver de l’aide. Il aurait fallu de peu pour qu’on aille la chercher. Nous avons dans la zone des cibles, dont la résilience est sur le point de les atteindre. Ces derniers sont les talibés qui sont en confinement dans les daaras. Ils ont été interdits de mendier. C’est bon d’avoir des produits servant à se laver. Mais, c’est mieux encore, avec les denrées alimentaires. Les nécessiteux seront protégés et entretenus », a apprécié positivement le Gouverneur de la région de Kédougou, Saer Ndao.



Le geste, reconnaît-il, réconforte le comité de lutte contre le Covid-19. Invitant à une solidarité et à une implication de tous, le Gouverneur promet que la répartition se fera dans les trois départements, afin de vaincre la pandémie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos