Riposte contre le Covid-19 : L’imprimeur Baba Tandian offre au Ministère de la Santé, 1 million d'affiches, d'affichettes et de prospectus…

Lundi 23 Mars 2020

La lutte contre le Covid 19 mobilise davantage les citoyens sénégalais, épris de volonté d’en finir avec ce virus mortel. Certains se soucient très peu des moyens financiers et matériels à mettre à la disposition de l’Etat. Parmi ces bonnes volontés figure, l’ancien président de la fédération de Basket du Sénégal, Baba Tandian.



L’Imprimeur a promis au Président de la République et, au Ministère de la santé d'offrir 1 million d'affiches, d'affichettes et de prospectus. Ladite initiative salutaire et louable rentre dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation, seule remède pour le moment contre le Coronavirus. Ces outils de sensibilisation et de promotion pour le changement de comportement, de l’éveil des consciences et de la prévention sanitaire, rassure-t-il, seront mis à la disposition du public dans tous lieux publics, c’est-à-dire banques, postes, hôtels etc.



Ainsi, il s’agit d’après le président de Saint- Louis Basket Club d’un investissement, estimé en valeur à plus de 25 millions de FCfa. En plus, Baba Tandian promet d’y ajouter un lot important de gel hydro-alcoolique d’une valeur d’environ 4 000.000 de FCfa pour la ville de Saint-Louis.



