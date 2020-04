Riposte contre le Covid-19 : Le Groupe Excaf soutient les populations et personnels de la Santé Lutter contre la Pandémie du Covid-19 au Sénégal est un combat qui concerne tout un chacun. Chaque citoyen doit y contribuer et ceci de quelque nature que ce soit. C’est dans cette logique que Le Groupe Excaf Télécom a dès les premiers jours, mis à disposition ses moyens techniques et ses ressources humaines au service de cette lutte.

Conscient que l’information et la sensibilisation sont les premières armes pour lutter contre ce virus, le Groupe Excaf Telecom a très rapidement mis en place un canal dédié à la sensibilisation sur le Covid-19. En plus de cette chaine, les programmes des deux chaines de télévision, appartenant au groupe que sont la DTV et la RDV ont été réaménagés dans le but d’informer et de sensibiliser davantage. En collaboration avec le ministère de l’éducation nationale, une chaîne TV, dédiée à l’enseignement avec comme cible les élèves et étudiants est en train d’être mis en place. Ce canal de la TNT devra permettre aux concernés d’avoir un support pédagogique à domicile.



Ainsi, il reste conscient des sacrifices fournis et des risques encourus par les services de santé de notre pays. Sur ce, Le Groupe Excaf a tenu à leur apporter un soutien matériel. C’est ainsi que ce vendredi 17 avril 2020, Le PDG du Groupe Excaf Télécom, M. Sidy Diagne, a remis au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale 10 000 masques N95 dédiés au personnel de la santé, 300 bouteilles de 2L de javel et désinfectant concentré et 100 bouteilles de 1L de spray javellisant et désinfectant pulvérisable. Ce don a été réceptionné au siège du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale par le Dr Aloyse Waly Diouf, Directeur de cabinet du Ministre Abdoulaye Diouf Sar. A travers ce don, le Groupe Excaf Télécom vise à apporter un soutien matériel et moral au personnel soignant, engagé quotidiennement auprès des personnes contaminées.



Depuis le début de la pandémie, ce personnel soignant s’est naturellement mis en ligne de front pour soigner les malades et protéger les populations. Un combat qu’ils mènent sans relâche au risque de leurs vies, dans des conditions pas toujours évidentes. Avec les résultats enregistrés jusqu’ici, non seulement ils réussissent à gagner du terrain sur la maladie, mais ont réussi à ériger le Sénégal comme modèle dans la lutte contre le Covid-19 au niveau planétaire. Il était donc important pour le Groupe Excaf de soutenir et protéger ces héros en blouse blanche sans qui, nous serions tous démunis et vulnérables face au Covid-19.



Et, dans cette même optique, le Groupe Excaf Télécom invite chacun à faire ce qu’il faut pour limiter la contamination, en appliquant leurs recommandations et les comportements barrières. « Nous ne pouvons qu’être admiratifs des ressources saines de notre pays. Avec un peu plus de solidarité et de volonté, nous viendrons à bout de tous les défis, auxquels notre pays est confronté », a relevé le PDG du Groupe Excaf Télécom, Sidy Diagne.



