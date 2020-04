Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte contre le Covid-19 : Mbaye Sarr, PDG de Senecartours, dégaine 10 millions de FCfa et s’attaque de front à la pandémie Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| Mbaye Sarr, PDG de SENECARTOURS, s'est spécialisé dans le domaine du transport et de la location de voitures. Son entreprise créée en 1987, a vu son capital social passer de 1.000.000 F Cfa en 1987 à 110.000.000 FCfa en 1999, pour atteindre aujourd’hui 500.000.000 FCfa. Mbaye Sarr s’est engagé dans le combat contre le Covid-19, en octroyant 10 millions de FCfa. Portrait…

Se frayer un chemin sous les tropiques n’est pas chose facile. Mbaye Sarr, natif de Ngeun Sarr dans la région de Louga, ne dira pas le contraire. Le Ndiambour-Ndiambour a roulé sa bosse dans différents endroits pour se donner les moyens de prendre en main sa vie d’homme.



Après avoir bravé de dures épreuves, il a décidé de retourner dans son pays natal avec un faible montant, pour commencer à entreprendre. Son entreprise montée dans les années 70-75, dispose aujourd'hui d’un parc très diversifié de 200 véhicules climatisés.



L’homme d’affaires au parcours élogieux, était dans ses années de braise, laveur de voitures à Saint-Louis pour gagner sa vie. Après son permis de conduire, Mbaye Sarr avait pris la direction de la Mauritanie. Et, il a réussi, à économiser plus de 150 000 FCfa.



Ainsi, revenant au bercail, il était resté sur la même logique, avant de tenter à nouveau l’aventure. « J’ai pris le train pour le Mali. Une fois à Abidjan, j’ai même, vendu mon pantalon à 700 FCfa, J'ai pu économiser assez pour acheter mon premier taxi après mon retour au Sénégal », se rappelle-t-il.



Comprenant très tôt les enjeux de l’entrepreneuriat, Mbaye Sarr a monté son projet de location de véhicules. « C'est dans les années 85. Entre-temps, il y a eu "Mbaye Sarr et frères". Et, je l'ai changé en 1994. L’entreprise est devenue Senecartours », précise Mbaye Sarr.



Le patron de Senecartours s’est vu attribuer la gestion de la gare des baux maraîchers. Et, avec le renouvellement, du système de transport à l’AIBD, Mbaye Sarr s’est taillé une bonne place.



A retenir qu’en plus des 10 millions de FCfa offerts, le patron de Senecartours a décidé de prendre totalement, en charge l’aménagement et l’équipement du site devant accueillir les mis en quarantaine. Ses ouvriers étaient d’ailleurs, visibles au niveau du hangar des pèlerins de LSS réquisitionné.



L’ensemble de ses actions démontrent que Sarr de Senecartours est disposé à rendre service à sa nation. Il se montre prêt à des sacrifices énormes pour venir à bout du Covid-19. Rien n'est apparemment de trop pour le natif de Ngueun Sarr quand il s’agit d’aider ou de sauver des vies.





