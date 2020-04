Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte contre le Covid-19 et début du Ramadan : La Centrale de Bargny vole au secours des femmes de la localité Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Avril 2020 à 23:05 | | 0 commentaire(s)| En attendant la reprise des activités de la centrale, ses actionnaires ont décidé de rester au Sénégal pour participer à l’effort national de lutte contre le Covid-19. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, la centrale de Bargny organise des « Ndogou » avec les populations.

À l’entame de ce mois béni et dans un contexte marqué par une crise sanitaire sans précédent, des denrées alimentaires ont été distribuées aux femmes transformatrices de poisson. D’après les actionnaires de la centrale il n’y a aucun doute, les populations de Bargny pourront toujours compter sur leur soutien.



Ainsi, il a été constaté un ralentissement des activités du site de Khelcom. Comme de nombreuses entreprises du pays, le site de transformation halieutique de Bargny subit les conséquences de l’épidémie du Covid-19. Afin de respecter l’interdiction de rassemblements, les femmes transformatrices de poisson ont dû réduire leurs activités.



Pour accompagner ces nombreuses familles affectées par cette situation inédite, ce jeudi 23 Avril, les actionnaires de la centrale ont distribué des bons d’achats.



Le traditionnel « Ndogou » ne pouvant être organisé cette année, les actionnaires de la centrale ont trouvé une alternative pour soutenir les femmes transformatrices de poisson. Soucieux des difficultés auxquelles, elles doivent faire face depuis le début de l’épidémie et afin de les accompagner pendant le mois de Ramadan, les actionnaires de la centrale ont remis des bons d’achats d’un montant de 10 millions de FCfa à 300 groupements et individuels de Khelcom.



Les bons d’achats peuvent être utilisés dans les supermarchés Auchan et équivalent à 50 kilos de riz, 5 kilos de sucre, 5 litres d’huile, 2 kilos de savons et 2 kilos de lait en poudre.



En réponse à l’appel lancé par le Ministère du Pétrole et des Energies, les actionnaires de la centrale de Bargny ont également versé un montant de 25 millions de FCfa sur le « Compte spécial fonds Coronavirus/Covid-19 » de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, au nom du Trésorier général du Sénégal.



D’après eux, du matériel sanitaire sera distribué prochainement afin d’accompagner les populations du Sénégal face à l’épidémie de Coronavirus.













