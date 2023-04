Riposte des Jeunesses-Mimi 2024 : Des tirs à l’arme lourde sur Moussa Sow, le coordinateur de la COJER

Dans un pays normal, le coordinateur de la COJER qui a récemment fait de la prison pour tentative de meurtre, n’aurait jamais eu droit au chapitre!



Sous l’ère du Président Macky Sall, tout est possible: on peut sortir de prison pour complicité de tentative de meurtre et devenir le patron des jeunesses du parti au pouvoir. C’est le cas de Moussa Sow de Labgar, qui, d’ancien nervi emprisonné, a été catapulté coordinateur national de la coordination des jeunesses républicaines ! Voilà l’exemple qui est servi à la jeunesse sénégalaise par le Président Macky Sall.



La seule qualité qu’on lui connaît au sein de son propre parti, est celle de proférer des insultes sur commande de son patron. On ne l’a jamais entendu élaborer des propos constructifs pour la jeunesse sénégalaise. Il est juste l’insulteur de service.



Quand il s’agit de passer aux choses sérieuses, son patron lui préfère le responsable national des … élèves et étudiants, actuellement député à l’Assemblée nationale! Moussa Sow, tu nous trouveras sur ton chemin à chaque fois que tu exécuteras tes commandes d’invectives envers Mme Aminata Touré.



Pour rappel, ton leader le Président de l’APR Macky Sall, dans le dernier tour de passe-passe qui lui reste après son deal foireux avec Idrissa Seck, appelle à un pseudo-dialogue pour diviser l’opposition.



Tout le monde a clairement lu dans son jeu. Qu’il se prépare à quitter le pouvoir dans neuf mois et qu’il organise auparavant, des élections inclusives et transparentes. Autrement, il trouvera devant lui une jeunesse déterminée à défendre les acquis démocratiques de notre cher pays. Quant à toi, Moussa Sow, prépares-toi à trouver un vrai travail pour survivre, car février 2024, c’est pour très bientôt.







Fait à Dakar

Le 23 avril 2023

Les Jeunesses Mimi2024